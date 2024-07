Most Stacha nie zostanie zapomniany. Decyzją konserwatora został wpisany do ewidencji zabytków Klaudia Kulak

Most Stacha został wpisany do ewidencji zabytków. Od lat starał się o to sołtys Znamirowic (pow. nowosądecki), który osobiście znał jego wykonawcę. Upór przyniósł rezultat. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków obiektu: Kamienny most im. Jana Stacha położony w miejscowości Znamirowice, gm. Łososina Dolna.