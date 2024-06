Most Stacha został ukryty przed światem. Nie ma już możliwości, aby go zobaczyć

Nic więc dziwnego, że chętnych, aby zobaczyć to miejsce nie brakuje. Od lat niezwykły zakątek Sądecczyzny odwiedzany był przez turystów. Jakiś czas temu postawiono tam także kamień i tablicę pamiątkową ze zdjęciem budowniczego mostu. Jesienią 2022 roku jednak pojawił się tam też znak „Droga i teren prywatny. Uwaga pies”. Zamalowana została również tabliczka - drogowskaz, która informowała, jak dotrzeć do mostu.

Most Stacha, zwany również Mostem Mocarza to jedyna taka konstrukcja w Polsce. Mieści się w Znamirowicach (gmina Łososina Dolna) i zbudowany został rękami jednego człowieka, który wzniósł kamienną budowlę o wysokości 13 m, długości 20 m i szerokości 7,5 m.

O problemie sołtysa Znamirowic poinformowali turyści, który postanowił poruszyć niebo i ziemię, aby przywrócić dostępność do obiektu. Osobiście znał Jana Stacha, a nawet napisał o nim książkę.

W marcu ubiegłego roku Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków uznał obiekt za spełniający wymogi zabytku i zdecydował się podjąć działania mające na celu włączenie go do ewidencji zabytków województwa małopolskiego. Sprawa jednak nadal nie została sfinalizowana.

Konserwator zabytków wobec sprzeciwu właścicieli zwleka z wpisaniem do ewidencji zabytków, a to powoduje problemy. Otrzymałem od turysty wiadomość. Chciał się dostać na most, ale spotkał się z wrogością ze strony właścicieli działki prowadzącej do mostu - opisuje Turek.

Jak dodaje zrobłł już w tym temacie wszystko co było w jego mocy. - Złożyłem interpelację do wójta gminy o zastosowanie specustawy drogowej, wywłaszczenie za odszkodowaniem. Niestety bezskutecznie - mówi.