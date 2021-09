Muzyka niesie Marylę Rodowicz już ponad pół wieku. Akustyczny koncert piosenkarki w Nowohuckim Centrum Kultury

FLESZ - Od października zmiany przy wjeździe do Wielkiej Brytanii

Jest córką wileńskich repatriantów, którzy po II wojnie światowej musieli się przeprowadzić na Ziemie Zachodnie. Mimo, że to był ciężki czas, jej dzieciństwo było radosne i spokojne. Ponieważ mama i babcia, które ją wychowywały często śpiewały w domu, to ledwo odrosła od ziemi, już garnęła się do artystycznych zajęć.

- Jako sześcio-, siedmiolatka zaczęłam chodzić na zajęcia baletowe i taneczne, grałam w teatrzykach dziecięcych. Kiedy zespół Mazowsze zrobił casting dla dzieci we Włocławku, dostałam się do Mazowsza! Ale miałam sześć lat, mama się nie zgodziła, bo musiałaby mnie wypuścić w świat, do internatu. Jej zdaniem, byłam za młoda – mówi w „Przeglądzie Tygodniowym”.

Kiedy mała Maryla podrosła, zainteresowała się sportem. Zaczęła trenować lekkoatletykę i osiągała nawet spore sukcesy. Zaczęła więc studiować na warszawskim AWF-ie. Niestety: przydarzyła się jej kontuzja. To sprawiło, że przypomniała sobie o swych dziecięcych fascynacjach. W 1967 roku pojechała do Krakowa, by wystąpić na Studenckim Festiwalu Piosenki. Wygrała – i dzięki temu nawiązała współpracę z cenionymi autorami piosenek.