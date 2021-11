Najlepsze krakowskie filmy dokumentalne za darmo w ramach Open Eyes Art Festivalu

Krakowski Festiwal Filmowy i Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, w ramach Open Eyes Art Festival, zapraszają na tydzień bezpłatnych pokazów filmowych Open Screen, które odbędą się od 15 do 21 listopada, codziennie o godz. 19.00 w Auli ASP (Plac Matejki 13). Przegląd Open Screen to okazja, by w jednym miejscu zobaczyć filmy krakowskich twórców, które z sukcesami były prezentowane na Krakowskim Festiwalu Filmowym.

Wtorek, 16 listopada

„Szczęściarze” (27’), dokument, reż. Tomasz Wolski

Zbiorowy portret petentów Urzędu Stanu Cywilnego. Młode pary rejestrują tu swój związek, rodzice nowonarodzone dzieci, wdowcy zgon małżonka, a jubilaci otrzymują medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Przez mikrosceny obserwujemy różne etapy związku pomiędzy kobietą a mężczyzną.

„Złota rybka” (69’), dokument, reż. Tomasz Wolski

Codzienne życie wychowanków Domu Pomocy Społecznej, którzy przygotowują się do wystawienia w teatrze spektaklu #Bajka o Złotej Rybce#. Opowieść o kolorowym świecie osób upośledzonych i o ich marzeniach.

Środa, 17 listopada

„Dad you’ve never had” (29’), dokument, reż. Dominika Łapka

Historia skomplikowanej relacji córki z ojcem. Córka wyrusza w podróż do ojca, który ją kiedyś odrzucił. Ojciec wpuszcza dziewczynę do swojego mieszkania, stara się odpowiedzieć na jej pytania, razem pochylają się nad listami, które przez lata do siebie pisali.