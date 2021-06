Najlepsze lody w Krakowie według rankingu Google. TOP 20 lodziarni z najwyższymi ocenami [ADRESY I OCENY]

NOWE Martwe zwierzęta domowe, kanistry, meble, chemia, butelki i prezerwatywy. Co jeszcze wrzucają do Jeziora Mucharskiego? [ZDJĘCIA] 2.06.2021

Co roku po sezonie turystycznym brzegi Jeziora Mucharskiego, przypominają wysypiska śmieci. Przed sezonem też trzeba je sprzątać bo odpady wyrzucają tu także miejscowi, w trakcie i po - przyjezdni. Co do tej pory znaleziono w wodzie i na brzegach Jeziora Mucharskiego? AKTUALIZACJA 2.06.2021 Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.