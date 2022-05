Nie lada gratka dla fanów malarstwa Zdzisława Beksińskiego

„Beksiński-Dmochowski. Listy 2004-05” czyli korespondencja Zdzisława Beksińskiego z Piotrem Dmochowskim, opublikowana po raz pierwszy w wersji książkowej, jest nieocenzurowanym zapisem relacji jaka łączyła artystę z propagatorem jego sztuki.

Szczerość i otwartość jaką pisane są listy sprawia, że czytając je, mamy możliwość poznania autentycznych odczuć, przeżyć i poglądów autora. Dodatkową atrakcją dla fanów twórczości wybitnego malarza może być fakt, że książka jest bogato ilustrowana kolorowymi reprodukcjami obrazów, których bezpośrednio dotyczy korespondencja.

(…) Jeśli mi na czymś zależy w naszej korespondencji, to tylko na tym, by była ciekawa. A wiem, że najciekawszy jest dialog wtedy, gdy istnieje spór. To również jedna z przyczyn moich zaczepek i wycieczek pod Twoim adresem. Stąd też wielokrotne przypominanie Ci, żebyś za bardzo się nimi nie przejmował, bo w pewnym sensie są one figurami retorycznymi. - Piotr

W trakcie spotkania będzie można kupić prezentowaną książkę.