Niebanalne pierniki na świąteczny stół: torcik piernikowy, piernik pełnoziarnisty i efektowny piernik świąteczny [PRZEPIS]

Szukacie przepisu na niebanalne pierniki na święta Bożego Narodzenia? Torcik piernikowy, piernik dietetyczny pełnoziarnisty i efektowny piernik świąteczny z jabłkami i masą makową zaskoczą wszystkich! Smakują obłędnie, a wyglądają jeszcze lepiej. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników.

Boże Narodzenie bez piernika? Nigdy! To jedno z obowiązkowych ciast na świątecznym stole. W tym roku proponujemy nieco zaszaleć i przygotować to pyszne ciasto nieco inaczej niż tradycyjnie.

Przypomnijmy, że pierniki od lat gościły na bożonarodzeniowych stołach. Ciekawostką niech będzie fakt, że dawno temu sprzedawano je...w aptekach! W wszystko za sprawą „zdrowotnych” właściwości przypraw do pierników!

Domowy piernik świąteczny przygotowany własnoręcznie z pewnością będzie pyszny i zdrowy. A jeśli do tego będzie zaskakujący i efektowny to sukces gwarantowany!

Zobacz przepisy na niebanalne pierniki na Boże Narodzenie:

Torcik figowo-piernikowy [PRZEPIS]

Torcik figowo-piernikowy. SKŁADNIKI: (na tortownicę o średnicy 22 cm)

Powidła figowe: 250 g suszonych fig Bakal Soft

ok. 80 ml soku z pomarańczy

skórka otarta z ½ pomarańczy (sparzonej)

1 płaska łyżeczka cynamonu Ciasto czekoladowo-piernikowe: 100 g gorzkiej czekolady

4 jajka

250 g cukru

350 g mąki pszennej

20 g naturalnego kakao

2 łyżki przyprawy do piernika

2 łyżeczki proszku do pieczenia

3/4 łyżeczki sody oczyszczonej

1/3 łyżeczki soli

100 g oleju rzepakowego

350 g maślanki naturalnej

50 g powideł figowych (patrz powyżej) Krem korzenny: 500 g śmietanki kremówki 36%

250 g serka mascarpone

40 g cukru pudru

50 g masła orzechowego 100%

2 łyżeczki przyprawy do piernika Do nasączenia: 100 ml mocnej, delikatnie posłodzonej kawy Do dekoracji: suszone figi Bakal Soft

korzenne ciastka

garść orzechów laskowych

odrobina startej gorzkiej czekolady

PRZYGOTOWANIE:

Powidła figowe: wszystkie składniki zblendować na gładko do uzyskania gęstych figowych powideł. W razie potrzeby dolać jeszcze odrobinę soku.

Ciasto czekoladowo-piernikowe: czekoladę posiekać, umieścić w garnuszku razem z maślanką. Delikatnie podgrzewać, aż do rozpuszczenia (w razie potrzeby można ciepłą mieszankę zblendować, by czekolada prawidłowo połączyła się z maślanką). Wlać olej oraz dodać figowe powidła (50 g). Pozostawić do wystudzenia. Mąkę wymieszać z kakao, przyprawą do piernika, proszkiem do pieczenia i sodą. Przesiać. Jajka ubić z cukrem oraz solą do jasności i puszystości. Miksując na najniższych obrotach, wlać czekoladową mieszankę oraz wsypać przesiane suche składniki. Tak przygotowane ciasto przelać do wysokiej tortownicy o średnicy 22 cm wyłożonej papierem do pieczenia (tylko dno). Piec w 180 st.C przez około 60 minut do tzw. suchego patyczka (ciasto będzie wysokie). Wyjąć i pozostawić do wystudzenia.

Krem korzenny: śmietankę ubić na sztywno z serkiem mascarpone, dodając pod koniec cukier puder, masło orzechowe i przyprawę do piernika.

Składanie: ostudzone czekoladowe ciasto przekroić na 3 równe blaty. Górny blat wyrównać ścinając nożem „górkę” powstałą podczas pieczenia. Pierwszy blat nasączyć kawą, wysmarować figowymi powidłami, wyłożyć korzenny krem i przykryć drugim blatem ciasta. Powtórzyć czynność. Wierzch i boki tortu wysmarować kremem. Udekorować korzennymi ciastkami, figami, orzechami i odrobiną gorzkiej czekolady. Schłodzić w lodówce, najlepiej całą noc. Smacznego!

Przepis i zdjęcia Justyny Dragan

Efektowny piernik świąteczny z jabłkami i masą makową [PRZEPIS]

Efektowny piernik świąteczny z jabłkami i masą makową. Fot. Anna Hoszowska Składniki na dwie choinki piernikowe:

cukier – 1 szklanka

przyprawa do piernika – 1 opakowanie

mleko – 1 szklanka

miód sztuczny – 20 dag

margaryna – 125 g

soda – 1 łyżeczka

jaja – 2 sztuki

mąka – 2 szklanki

proszek do pieczenia – 1 łyżeczka

sól - mała szczypta

jabłka małe – 10 szt,

masa makowa – 4 łyżki Przygotowanie:

Mleko zagotować i przestudzić. Dodać do mleka przyprawę do piernika, cukier, miód, margarynę a następnie zagotować razem wszystkie składniki. Po 2-3 minutach gotowania wsypać sodę i odstawić masę na 10-15 minut. Mąkę przesiać a potem wymieszać z proszkiem do pieczenia i szczyptą soli. Do przestudzonej masy wbić dwa całe jajka, wsypać mąkę i wszytko razem zmiksować.

Jabłka oskrobać i wydrążyć łyżeczką do robienia kulek. Wydrążone jabłka napełnić masą makową – najlepsza jest domowej roboty, ale gotowa z puszki też się dobrze sprawdza.

Blaszki nasmarować masłem i wysypać bułką tartą. Do każdej blaszki wlać połowę ciasta, a na cieście ułożyć faszerowane jabłka. Wstawić do nagrzanego do 160 stopni piekarnika i piec, początkowo przez 20 minut w temperaturze 160 stopni a przez kolejne 25-30 minut w temperaturze 180 stopni. Z gotowego można wyciąć choinki.

Przepis Anny Hoszowskiej

Piernik pełnoziarnisty. Dietetyczny piernik na świąteczny stół [PRZEPIS]

Piernik pełnoziarnisty. Dietetyczny piernik na świąteczny stół. Fot. Sylwia Ładyga Składniki na keksówkę 20×10

mąka pełnoziarnista – 1 szklanka

płatki owsiane – 1 szklanka

mleko 0,5% – 1 szklanka

jajko – 2 sztuki

miód – 2 łyżki

proszek do pieczenia -1 łyżeczka

soda oczyszczona – 1 łyżeczka

cukier - ok. 6 łyżek

przyprawa do piernika – 2 łyżki

Przygotowanie:

Płatki owsiane mielimy na pył, w mleku rozpuszczamy cukier.

Jajka ubijamy na puch, dodajemy miód, przesianą mąkę oraz płatki i mleko – wszystko razem mieszamy.

Wsypujemy proszek do pieczenia oraz sodę oczyszczoną, mieszamy, wylewamy do keksówki lekko natłuszczonej i obsypanej bułką tartą.

Wkładamy do nagrzanego na 160 stopni piekarnika na ok. 45 minut.

Wystudzony przekładamy marmoladą.

Możemy dodatkowo oblać polewą czekoladową.

Smacznego!

Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga „Ostra na słodko”

