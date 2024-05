Niebezpieczna majówka w Tatrach. TOPR musiał ściągać nieprzygotowanych turystów z gór

Tegoroczna majówka w Tatrach jest tłoczna. Po tatrzańskich szlakach wędruje mnóstwo turystów – zachęca do tego pogoda. Jednak nie wszyscy wzięli sobie do serca apele i ostrzeżenia, że o ile na dole są już warunki wiosenne, o tyle w wyższych partiach gór nadal pełnia zimy. To spowodowało, że 1 maja TOPR musiał ratować kilkanaście osób.

- Przeprowadziliśmy w sumie 10 interwencji, pomogliśmy 16 osobom. Część turystów doznała urazów kończyn dolnych i konieczne było ich znoszenie i zwożenie z gór. Takie interwencje mieliśmy z Gęsiej Szyi, spod Kopieńca, Hali Gąsienicowej, czy ze schroniska nad Morskim Okiem – opisuje Łukasz Zubek, ratownik dyżurny TOPR.

Było jednak także sporo osób, którym nic się nie stało, jednak TOPR musiał ich zwieść na dół, bo utknęli w trudnym terenie.