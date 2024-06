Niebieska żywność – poznaj najciekawsze przepisy na ryby i owoce morza z różnych zakątków świata

Jedzmy ryby i owoce morza na zdrowie

Niebieski certyfikat MSC – zrównoważony połów

Smażone krewetki królewskie

Pieczony sandacz

Sposób przygotowania: Rozgrzej piekarnik do 210°C. Ułóż rybę w folii w naczyniu żaroodpornym. Zawiń rogi folii. Masło pokrój na małe kawałki, a szalotki na 4-5 kawałków i dodaj do ryby. Podziel fenkuł i cytrynę na ćwiartki. Obierz ziemniaki i pokrój je na 2-3 części. Dodaj wszystko do ryby. Następnie posyp rybę solą i polej białym winem. Piecz w piekarniku przez 20-25 minut. Ryba powinna mieć wewnętrzną temperaturę 50-55°C (jeśli przygotowujesz inną rybę, należy odpowiednio zmienić czas pieczenia). Pokrój drobno dymkę i posyp nią upieczoną rybę. Podawaj prosto z naczynia żaroodpornego, maczając chleb w sosie.

Morszczuk po baskijsku

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 200°C. Suszone papryczki chili, potrzebne do ryby i sosu, mocz w osobnych miseczkach przez 10 minut, następnie odsącz i usuń pestki.

Sos: umieść migdały i 4 namoczone papryczki chili w blenderze i miksuj, aż będą grubo posiekane. Dodaj czosnek, pieczone papryki oraz przyprawy i ponownie zmiksuj. Dodaj ocet, oliwę z oliwek (zostaw 1 łyżkę na później) i szczyptę soli, a następnie miksuj do uzyskania konsystencji gęstego sosu.

Na dużą patelnię żaroodporną wlej odłożoną wcześniej oliwę. Filety z morszczuka smaż skórką do dołu na lekko złoty kolor. Obróć, a następnie włóż patelnię do piekarnika na ok. 5 minut.

Namoczone suszone papryczki chili pokrój na małe plasterki. Podgrzej czosnek w odrobinie oliwy, dodaj pokrojone chili i szczyptę soli. Gotuj delikatnie przez 2 minuty, od czasu do czasu mieszając.

Gdy czosnek zacznie się rumienić, zdejmij z ognia i odstaw do ostygnięcia. Dodaj odrobinę octu oraz posiekaną natkę pietruszki.

Wyjmij rybę z piekarnika. Wyłóż filety na talerz i zdejmij skórkę. Polej odrobiną sosu czosnkowego i podawaj z łyżką sosu Romesco.