Niecodzienna atrakcja w PKP dla pasażerów poniżej 16. roku życia!

Z okazji Dnia Dziecka PKP Intercity przygotowało specjalną ofertę dla najmłodszych i ich rodziców. Promocyjna oferta dotyczy podroży po Polsce wszystkimi pociągami PKP Intercity w klasie 2. Uprawnione do skorzystania z niej są dzieci i młodzież do 16. roku życia. Darmowy bilet można pobrać w kasie biletowej lub w pociągu u konduktora (z wyjątkiem pociągów kategorii EIP, na które bilet można pobrać jedynie w kasie). Bezpłatne podróże w 2. klasie możliwe są za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek dziecka, który należy okazać podczas kontroli biletów – może to być dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna, a nawet książeczka zdrowia. Dzieci do 4. roku życia przez cały rok mogą podróżować pociągami przewoźnika na podstawie biletu jednorazowego z ulgą 100%.

Promocyjne oferty dla rodziców

Rodzice, dziadkowie czy opiekunowie, którzy planują 1 czerwca podróże koleją, mogą skorzystać z promocji skierowanych do rodzin i grup. Jedną z nich jest oferta Taniej z Bliskimi uprawniająca do 30% zniżki dla grupy 2 do 6 osób, obejmująca przejazdy pociągami kategorii TLK lub IC. Warto pamiętać, że w ramach oferty można dodatkowo skorzystać z przysługującej ulgi ustawowej. Rodziny planujące przejazd pociągami ekspresowymi EIC lub EIP mogą skorzystać z Biletu Rodzinnego. Aby to zrobić wystarczy podróżować w grupie od 2 do 5 osób, w której jest dziecko poniżej 16. roku życia. Wówczas każdy z członków grupy otrzyma 30-procentową zniżkę na bilet. Osoby posiadające ulgi ustawowe korzystają ze swoich indywidualnych uprawnień. Z atrakcyjnych ulg mogą skorzystać również posiadacze Karty Dużej Rodziny. Otrzymają oni 30% upustu na zakupione bilety, jeśli przynajmniej dwie uprawnione osoby będą podróżowały wspólnie.