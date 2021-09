Niedźwiedzie buszują poza tatrzańskimi lasami. Spacerują nawet w przydomowych ogródkach!

- Niedźwiedzie są wyjątkowo aktywne w okresie jesiennym. Przygotowują swój organizm do długiego zimowego snu, a do tego potrzebna jest duża ilość energii, która gromadzą, jedząc to, co znajdą - mówi Marek Kot z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zwierzęta te zajadają się malinami, borówkami, a także jarzębiną. Te owoce znajdą w górach.

Jednak w poszukiwaniu jedzenia zaczęły schodzić także niżej - blisko ludzkich osad. W ostatnich dniach mieszkańcy Podhala zaobserwowali niedźwiedzie w rejonie tatrzańskich wiosek i osiedli z dala od tatrzańskich lasów.

- W lasach na terenie naszej gminy przebywa ostatnio sporo niedźwiedzi, czyli w Małem Cichem i Murzasichlu. Kilka osobników widziano na Galicowej Grapie, na Jesionkówce, w Zębie i Nowem Bystrem - napisała na Facebooku Anita Żegleń, wójt gminy Poronin.