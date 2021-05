Niemczycki zostawił w cieniu pozostałych młodzieżowców Cracovii

Miniony sezon nie był udany dla Cracovii. Drużyna uplasowała się dopiero na 14. miejscu w tabeli. Jak w „Pasach” wypadli juniorzy i czy wykorzystali swoją szansę?

Niemczycki rozwiązał problem Cracovii W sezonie 2019/2020 hegemonem jeśli chodzi o młodych zawodników był Sylwester Lusiusz, który zagrał w 26 meczach. W dopiero co zakończonych rozrywkach też mieliśmy jednego hegemona – został nim sprowadzony przed sezonem Karol Niemczycki.

Bramkarz wystąpił w 27 meczach ligowych i 5 w Pucharze Polski. Tylko Cornel Rapa, doświadczony obrońca, zagrał więcej od niego – w 37 meczach w całym sezonie. Niemczycki został sprowadzony dosłownie w przededniu sezonu, gdy już jedną nogą był w Stali Mielec. Udało się jednak skłonić byłego zawodnika „Pasów” (grał w nich jako nastolatek), by wrócił do klubu z ul. Kałuży. I tak zrobił, przenosząc się do niego z Puszczy Niepołomice. Niemczycki rozwiązał trenerowi Michałowi Probierzowi kwestię obligatoryjnych występów młodzieżowca w lidze. - Młodzieżowiec w bramce, zwłaszcza tej kasy, to naprawdę rozwiązanie problemu – uważa Kordian Wójs, były szkoleniowiec juniorów Cracovii (doprowadził ich w 2018 r. do wicemistrzostwa Polski) ostatnio pracujący z Robertem Kasperczykiem w Podbeskidziu Bielsko-Biała. - My w Podbeskidziu doświadczyliśmy tego na własnej skórze, borykając się z kłopotami.

Karol na pewno wypadł na plus. Kilka klubów miało młodzieżowców w bramce, także Stal Mielec, Jagiellonia. To bardzo dobre rozwiązanie, sprawdziło się, nie ma co się bać. Wszystkie te kluby się utrzymały. Skoro Karol ma talent, to tylko korzystać z tego. Lusiusz grał mniej Był Niemczycki, a za nim długo, długo nic. Kolejny z młodych zawodników - Lusiusz zagrał ledwie w 6 meczach ligowych i jednym pucharowym.

- No właśnie – podkreśla Wójs. - Trochę w końcówce sezonu zagrał Lusiusz. Generalnie nikt nie skorzystał z tego, że jest młodzieżowcem. „Lucek” grał sporo w poprzednim sezonie.

W „Pasach” zagrało w sumie pięciu wicemistrzów Polski sprzed trzech lat. Lusiusza już poznała ekstraklasa, a kolejny z nich - Patryk Zaucha debiutował w lidze (w sumie uzbierał 7 spotkań) plus 2 w Pucharze Polski. Daniel Pik zaznaczył swą obecność w 9 meczach ligowych i 3 w PP (2 gole). Sebastian Strózik pokazał się w 6 meczach ekstraklasy (tylko 98 minut) i 2 w PP.

- Młodzieżowcy musieliby trafić do klubu, w którym nie ma aż tak wielu młodych zawodników, gdzie zapotrzebowanie na nich jest większe, a szkolenie słabsze – podkreśla Wójs. - Od nowego sezonu w ekstraklasie pokażą się chłopcy z rocznika 2000, a więc dla Zauchy i Pika to jedyna szansa, by zaistnieć w ekstraklasie, bo w I lidze i niższych będą musieli grać chłopcy z rocznika 2001 i młodsi. Poza ekstraklasą ta dwójka nie będzie więc miała statusu młodzieżowca. Z perspektywy czasu, mogę to powiedzieć z czystym sumieniem, po zdobyciu srebrnych medali mistrzostw Polski trzeba było tych juniorów wypożyczyć. Powinni iść do ligowego zespołu, w którym graliby regularnie. Wracając do ostatniego sezonu, to Radosławowi Kanachowi szyki pokrzyżowała kontuzja – musiał zejść z boiska w trakcie pucharowego meczu z Chrobrym Głogów i pauzował już cały sezon. Śladowo swą obecność w pierwszym zespole zaznaczyli Jakub Gut (5 minut), Przemysław Kapek – dwa wejścia na boisko w lidze (2 minuty), Jakub Myszor – debiut w ekstraklasie (28 minut) i Jan Ziewiec – 5 minut w meczu PP. Michał Rakoczy zagrał tylko w jednym meczu PP i został wypożyczony do I-ligowej Puszczy Niepołomice.

W Lechu łatwiej Inaczej potoczyły się losy złotych medalistów z Lecha Poznań. O wiele więcej grali Michał Skóraś, Marcin Kamiński, Filip Marchwiński.

- Byliśmy na tej samej półce, a potem oni grali jednak znacznie więcej – podkreśla Wójs. - Daleko jestem od oceniania polityki Cracovii, ale obiektywnie oceniając, to nie skorzystano z szansy po zdobyciu medalu. Na pewno chłopcy z Krakowa mieli utrudnioną sprawę w stosunku do zawodników Lecha czy Legii z tego samego rocznika. Inna polityka spowodowała to, że zniknęli. Wchodzi rocznik 2000 W nowym sezonie jako młodzieżowcy będą mogli zagrać zawodnicy z rocznika 2000 i młodsi, a więc z tych, którzy grali już w ekstraklasie będą to Zaucha, Pik, Rakoczy oraz juniorzy: Myszor, Kapek, Gut i Ziwiec.

- Na pewno nie byli „doinwestowani” i teraz zrodzi się ból głowy, kto ma grać – twierdzi Wójs. - Na pewno nie są to zawodnicy ograni, a przydałoby się, by mieli na koncie występy przez przynajmniej pół rundy. Może Cracovia znowu będzie miała taki „strzał” jak Niemczycki w tym sezonie? Myślę, że Myszor może być najbliżej gry, to kreatywny zawodnik, wybiegany. Ma zdrowie, nie powinno go nic ograniczać.

Czy istnieje na polskiej scenie MMA realna konkurencja dla KSW?