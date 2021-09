Nowa piosenka krakowskiej wokalistki Helaine Vis. "Plenty" zapowiada debiutancki album songwriterki

„Plenty” w kontraście do nastrojowych piosenek „Ice” i „Inside Life” stoi obok mniej poważnego, lekko ironicznego i satyrycznego „You’ll Never Be My Man”. W nowym singlu Helaine Vis odkrywa przed nami swoją zadziorną stronę, jako że większość jej piosenek jest raczej spokojna, stonowana, emocjonalna, to „Plenty” wypada przy nich mocno.

- „Plenty" nawiązuje do powiedzenia „there’s plenty of fish in the sea” czyli tego kwiatu jest pół światu. Choć słyszymy ten tekst wiele razy od najmłodszych lat i wydawać by się mogło że rozumiemy jego sens, ciężko jest uwierzyć w to szczególnie przez pryzmat naszych uczuć. W tej piosence trochę wyśmiewam sama siebie, bo choć zdaję sobie sprawę z tego, że robię głupotę i głowa to rozumie, to serce robi swoje - tłumaczy piosenkarka.