Nowa płyta Fisza i Emade - "Ballady i protesty". Gorące tematy i raperskie rymy

Pod pseudonimami Fisz i Emade kryją się synowie Wojciecha Waglewskiego z Voo Voo - Bartek i Piotr. Działając wspólnie od ponad dwóch dekad, odcisnęli silne piętno na polskim hip-hopie, nowoczesnej elektronice, a nawet alternatywnym rocku. „Ballady i protesty” to ich wyjątkowe wydawnictwo – bo tym razem składają się nań aż dwie płyty.

Pod względem muzycznym to powrót do brzmień z lat 90., które kształtowały gust obu braci. Mamy więc tutaj utwory hip-hopowe – i po raz pierwszy od 2014 roku Fisz znowu rapuje. Jego charakterystyczny głos słychać również w nagraniach pulsujących w rytm klubowego techno i house’u. Okazją do zaprezentowania mocniejszej ekspresji są z kolei punkowe utwory.