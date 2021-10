Nowy Targ. Studenci z Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej mają wolny weekend, zajęcia zostały zawieszone z powodu alarmu bombowego

- Informacje dotyczące ładunku wpłynęły wczoraj wieczorem drogą mailowa około godziny 21 do PPUZ w Nowym Targu. Podobne zgłoszenia o podłożonym ładunku wybuchowym wpłynęło drogą mailową do kilku uczelni w Polsce. Na miejscu obecnie byli policjanci teraz w sprawie będzie prowadzone postępowanie. Nie zarządzono ewakuacji - poinformowała rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu asp. Dorota Garbacz

Budynek został także sprawdzony przez Państwową Straż Pożarną z Nowego Targu pod kątem obecności materiałów wybuchowych,. Nic co mogłoby potwierdzić doniesienia z poczty elektronicznej nie znaleziono. Straż Pożarna nie zaleciła dodatkowych środków ostrożności.

Pomimo to rankiem 1 października uczelnia pozostała zamknięta. Nikt nie został wpuszczony na jej teren teren. Według nieoficjalnych informacji uczelnia pozostanie zamknięta do soboty 2 października. Na uczelni nie ma żywego ducha. Rano kilku niczego nie świadomych studentów próbowało dostać się do sekretariatu, ale pocałowali klamkę.