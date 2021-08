Obcy w Tatrach. W polskich górach pojawił się ślimak-gigant, na dodatek kanibal

Postępująca globalizacja powoduje, że obce gatunki zwierząt obecnie przenoszą się niezwykle łatwo. A jest to często niezwykle groźne dla rodzimej przyrody. Proces ten był obecny w Europie od dawna, ale teraz nabrał niezwykłego tempa. W Tatrach pojawianie się obcych gatunków roślin czy zwierząt to niezwykle ważna sprawa, bowiem rodzima przyroda podlega tu ściślej ochronie.

Tymczasem niedawno pracownik naukowy TPN znalazł w sadzawce, nieopodal dyrekcji parku w zakopiańskich Kuźnicach, ślimaka nazywanego pomrów wielki, który przywędrował do nas z południowo-zachodniej Europy. Ślimak ten ma charakterystyczny kolor: jasny z czarnymi plamkami oraz pokaźne rozmiary - do 20 cm długości.

- To nie jest dobra wiadomość - rozwiewa wątpliwości Marek Kot, edukator Tatrzańskiego Parku Narodowego, który znalazł tego wyjątkowego ślimaka. - To kompletnie obcy, inwazyjny gatunek dla naszej fauny. Zauważono go już wcześniej na obrzeżach Tatr, w latach 90-tych XX wieku, ale wtedy nie udało mu się tu przetrwać. Ten znaleziony przeze mnie osobnik jest martwy, ale nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy nie było ich więcej.