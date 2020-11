Obraz Witkacego sprzedany za ponad 100 tysięcy. Wysoki obrót na aukcji Krakowskiego Domu Aukcyjnego

168 tysięcy - to najwyższa kwota, jaka padła podczas ostatnich licytacji Krakowskiego Domu Aukcyjnego. Prywatny kolekcjoner zapłacił tyle (nie licząc opłaty aukcyjnej) za dzieło "Sybiracy" Jacka Malczewskiego z 1895 roku. To obraz modlitwy chłopców klęczących przy drewnianym stole, na którym widać kijki od tobołków podróżnych oraz zdjęte do modlitwy nakrycia głowy. Za nimi mężczyzna czytający fragment brewiarza czy Biblii. W oddali widoczne są lekko już rozmywające się postacie sybiraków, z których jeden z zaciekawieniem spogląda na rozgrywającą się na pierwszym planie scenę.

Ryszard Lachman z Krakowskiego Domu Aukcyjnego zwraca uwagą, że ostateczna kwota za "Sybiraków" znacznie przewyższyła cenę wywoławczą. Obraz był bowiem wystawiony za 120 tysięcy. Również wysoka, choć nie tak pokaźna suma padła podczas licytacji obrazów Stanisława Ignacego Witkiewicza. Jego "Portret dziewczynki z rodziny Totwenów" został sprzedany za 102 tysiące (7 tysięcy powyżej ceny wywoławczej), a wyceniany tak samo "Portret kobiety" za 97 tysięcy złotych.