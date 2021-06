Od 500 lat dźwięk dzwonu Zygmunt towarzyszy krakowianom w najważniejszych chwilach dla miasta i państwa

Po raz pierwszy dźwięk dzwonu Zygmunt krakowianie usłyszeli 13 lipca 1521 roku, od tej chwili towarzyszy mieszkańcom w szczególnie ważnych momentach życia miasta i kraju. Wawelski dzwon obchodzi jubileusz 500-lecia - jak przystało na wiek i status - hucznie.

12 600 kg wagi, 450 cm całkowitej wysokości z jarzmem i sercem, ton uderzenia G (sol), słyszalność do 30 km, do tego, by wydał dźwięk, potrzeba dwunastu dzwonników - Zygmunt to dziś jedyny takich rozmiarów dzwon w Europie poruszany siłą ludzkich mięśni. Dzwon odlany został w 1520 roku przez ludwisarza z Norymbergi - Hansa Behma. 9 lipca 1521 roku został zawieszony w nadbudowanej specjalnie w tym celu wieży obronnej Wawelu, nazywanej Zygmuntowską. Fundatorem dzwonu był król Zygmunt I Stary.