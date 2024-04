Odnowią park im. Lecha Kaczyńskiego w Zakopanem. Miasto podpisało umowę z wykonawcą

Park im. Lecha Kaczyńskiego znajduje się przy ul. Kościuszki – w niedalekim sąsiedztwie dworca autobusowego. Tam znajduje się pomnik Ognia. Każdego roku 1 marca w narodowy dzień pamięci żołnierzy wyklętych odbywają się przy pomniku uroczystości.

Choć miejsce to jest w centrum miasta, do dziś wygląda bardziej na zaniedbany zagajnik, aniżeli na park. Dodatkowo okazało się, że miejsce to stało się ostoją ludzi, którzy spożywali alkohol pod gołym niebem, a także publiczną toaletą dla przechodniów, których przycisnęło. Władze miasta od lat mówiły o zamiarze remontu tego miejsca. Dotychczas jednak nie udało się znaleźć pieniędzy na to zadania. Najpierw udało się rozwiązać ten drugi problem – po drugiej stronie ulicy Kościuszki miasto wybudowało stacjonarne szalety. Teraz przyszedł czas na sam park.

- Burmistrz Miasta Zakopane podpisał umowę na „Zagospodarowanie terenu zabytkowego Parku im. Lecha Kaczyńskiego w Zakopanem”. W ramach prac zostanie wykonana modernizacja ciągów pieszych, budowa oświetlenia parkowego, montaż małej architektury, urządzeń rekreacyjnych, a dla najmłodszych wybudowany plac zabaw – informuje zakopiański urząd miasta.