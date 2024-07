"Odszedł gigant". Krakowskie środowisko artystyczne żegna Jerzego Stuhra

- Spotkałam się w pracy z panem Jerzym kilkakrotnie – i dwa razy były to niezwykłe rzeczy. Pierwszą był program zrobiony dla TVP Kraków o tytule „Śmiech o wolności”, a złożony z fenomenalnych tekstów z dwudziestolecia międzywojennego. Druga rzecz to moje zastępstwo za Ewę Kaim, która grała Wielebną Burton w sztuce „Wielebni” Mrożka. Mieliśmy w obu przypadkach fantastyczne próby, podczas których mogliśmy zetknąć się z silną osobowością pana Jerzego jako reżysera. Było mnóstwo uśmiechu, ale też bardzo bolesnych i aktualnych diagnoz. On to umiał wspaniale nazwać i wydobyć. Potrafił być przy tym złośliwy, miał bardzo cięty dowcip. Oczywiście nigdy nie przekraczał żadnej granicy i nikt się nie poczuł dotknięty. Robił zimny prysznic, dzięki któremu człowiek doznawał olśnienia: „Że też na to nie wpadłam!”. Działał więc poprzez humor i bardzo podciągał IQ aktorów. Pamiętam go również z rozmów kuluarowych.

W zestawieniu z jego sarkastycznym poczuciem humoru w pracy, było zaskoczeniem, że prywatnie okazywał się kimś niezwykle ciepłym, serdecznym i bezpośrednim. To było niezwykle ujmujące. Że nie trzymał dystansu do nas, młodych aktorów, ale potrafił być bardzo bezpośredni.

Zagrałam też w jego pierwszym filmie kinowym – „Spis cudzołożnic”. To była Maria Magdalena Zgółka. Jak powiedział o niej pan Jerzy: „Ania, to jest takie esprit kobiece, że może sobie co najwyżej o niej pomarzyć”. No i jak tu kogoś takiego było zagrać? Do dzisiaj ma w uszach intonację kwestii pana Jerzego: „O, Mario Magdaleno!”. - wspomina Anna Radwan, aktorka Starego Teatru.