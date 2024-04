Off Camera. Andrzej Seweryn gościem specjalnego pokazu "Dyrygenta" Wajdy

"Dyrygent" wyreżyserowany w 1979 roku przez Andrzeja Wajdę jest adaptacją opowiadania Andrzeja Kijowskiego pod tym samym tytułem. Należy do kanonu kina moralnego niepokoju.

Film jest popisem aktorskim Johna Gielguda, Krystyny Jandy oraz Andrzeja Seweryna, który za rolę w filmie otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia na Festiwalu Berlinale. Tuż przed projekcją rozmowę z Andrzejem Sewerynem poprowadzi Grażyna Torbicka. Aktor opowie o współpracy z Andrzejem Wajdą.

"Wybór „Dyrygenta” jest nie bez znaczenia – Andrzej Wajda patronuje bowiem Krakowskiej Nagrodzie Filmowej Andrzeja Wajdy w Konkursie Głównym „Wytyczanie Drogi”. Dzięki swojej postawie, ale także wybitnej filmografii zapisał się już na zawsze jako pionier nurtu kina niezależnego. Echa jego twórczości wybrzmiewają w kinie do dzisiaj" - wyjaśniają organizatorzy festiwalu Mastercard Off Camera.

Akcja filmu „Dyrygent” toczy się wokół Marty (Krystyna Janda), skrzypaczki, która podczas stypendium w Nowym Jorku poznaje Johna Lasockiego (John Gieldud) – dyrygenta, który był wielką miłością jej matki. Lasocki postanawia przyjechać do Polski, by poprowadzić wykonanie V symfonii Beethovena w rodzinnym mieście Marty. Początkowo wydaje się to wielką szansą i inspiracją dla męża Marty – Adama (Andrzej Seweryn), który jest dyrygentem orkiestry, jednak z czasem zaczyna być o niego zazdrosny.