Olga Tokarczuk i Andrzej Mleczko honorowymi obywatelami Krakowa. PiS przeciw

Rada Miasta Krakowa zdecydowała o nadaniu tytułu honorowego obywatela Krakowa pisarce Oldze Tokarczuk oraz rysownikowi Andrzejowi Mleczce. Za honorowym obywatelstwem byli radni klubów Koalicji Obywatelskiej, Przyjaznego Krakowa i Krakowa dla Mieszkańców. Przeciw byli radni Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie z uchwałą o nadawaniu honorowego obywatelstwa nie odbyła się dyskusja nad obiema kandydaturami.

Noblistka Olga Tokarczuk to wybitna pisarka, eseistka, poetka, autorka scenariuszy, laureatka Literackiej Nagrody Nobla za rok 2018. - Pojawiały się wprawdzie głosy, że Olga Tokarczuk nie jest związana z Krakowem, co nie jest jednak do końca prawdą, gdyż jej oficjalnym wydawcą jest krakowskie Wydawnictwo Literackie – mówił nam w maju przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec, który przygotował projekty obu uchwał. Jeśli chodzi o Olgę Tokarczuk, to wniosek w sprawie nadania jej honorowego obywatelstwa Krakowa zgłosiło właśnie wspomniane Wydawnictwo Literackie. Uchwała w sprawie Andrzeja Mleczki to autorska inicjatywa Jaśkowca. Andrzej Mleczko jest krakowskim artystą, rysownikiem i satyrykiem. - Jego twórczość znana jest chyba wszystkim Polakom. W tym roku obchodzi 50. rocznicę swojej działalności artystycznej. Z tej też okazji taki tytuł mu się po prostu należy - dodaje przewodniczący rady miasta.

Mleczko i Tokarczuk z honorowym obywatelstwem Krakowa. PiS przeciw Głosowanie nad przyznaniem honorowego autorstwa odbyło się na sesji rady miasta w środę 9 czerwca. Zgodnie z uchwałą o nadawaniu honorowego obywatelstwa nie było dyskusji nad obiema kandydaturami. Przewodniczący Jaśkowiec odczytał krótkie uzasadnienia, a następnie radni głosowali. Za przyznaniem honorowego obywatelstwa Oldze Tokarczuk głosowało 23 radnych, 9 było przeciw (wszyscy z PiS), a jeden radny wstrzymał się od głosu. Natomiast za Andrzejem Mleczko zagłosowało 26 radnych, 5 było przeciw (wszyscy z PiS), jeden radny się wstrzymał. Podczas obu spora część radnych PiS była nieobecna. Już po głosowaniu Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący rady miasta z ramienia PiS, mówił nam, że honorowym obywatelem Krakowa powinna być osoba, która nie budzi zastrzeżeń i łączy różne środowiska. W jego ocenia, ani Olga Tokarczuk, ani Andrzej Mleczko nie spełniają tych kryteriów.

- Pan Mleczko jest jednostronnie zaangażowany po jednej stronie sceny politycznej, co nie podoba się wielu mieszkańcom. W ich ocenie niektóre z jego dzieł przekraczały granice dobrego smaku. To jest jego wolny wybór, ale jako radni musimy brać pod uwagę takie opinie krytyczne - mówi nam Drewnicki. Olga Tokarczuk związana z Krakowem przez wydawcę, Andrzej Mleczko przez galerię autorską Uzasadniając nadanie Oldze Tokarczuk honorowego obywatelstwa Krakowa, przewodniczący Dominik Jaśkowiec podkreślił, że dzięki przyznaniu pisarce literackiej nagrody Nobla zapisała się na kartach polskiej i międzynarodowej historii. - Z Krakowem łączy ją siedziba jej wydawcy, który był wnioskodawcą nadania honorowego obywatelstwa. Pani Olga Tokarczuk wielokrotnie pojawiała się w Krakowie m.in. na międzynarodowym festiwalu literatury im. Josepha Conrada. Jej postawa życiowa to wzór do naśladowania dla krakowian – mówił Dominik Jaśkowiec.

Zdecydowanie bardziej związany z Krakowem jest rysownik Andrzej Mleczko, który studiował architekturę na Politechnice Krakowskiej, a potem związał swoje życie z naszym miastem. - Jego rysunki ukazują się w wielu gazetach, magazynach, czasopismach. Były wykorzystywane także przez Kraków, do promowania turystyki, czy promocji walki ze smogiem. Przy ulicy św. Jana 14 w Krakowie znajduje się jego słynna galeria autorska znana na całą Polskę. To jedna z największych atrakcji turystycznych naszego miasta. To dobry przykład artysty, które całe swoje życie związał z Krakowem i nieustannie promuje Kraków w całej Polsce. Jest autorem ponad 40 tys. rysunków – to fragment uzasadnienia dla honorowego obywatelstwa Krakowa dla Andrzeja Mleczki. Cztery honorowe obywatelstwa Krakowa na kadencję Zgodnie z uchwałą rady miasta jeszcze z poprzedniej kadencji, w ciągu jednej kadencji można zdecydować o przyznaniu honorowego obywatelstwa czterem osobom. W tej kadencji nadano jedno honorowe obywatelstwo Krakowa. Otrzymał je prof. Antoni Dziatkowiak, wybitny kardiochirurg i profesor nauk medycznych. Dwa lata temu, z inicjatywy radnych PiS, chciano nadać także honorowe obywatelstwo Agnieszce Radwańskiej, wybitnej tenisistce, ale większość radnych się nie zgodziła. Uznali, że za słabo promowała Kraków i jest za młoda. Takie głosy padały ze strony prezydenckiego klubu Przyjazny Kraków.

Tytuł Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa to najważniejsze odznaczenie przyznawane przez miasto. Propozycję jego nadania, oprócz prezydenta miasta i przewodniczącego rady miasta, może zgłosić grupa co najmniej 4000 mieszkańców, mających prawo wybierania do Rady Miasta Krakowa. Grupa ta ma prawo zbierania podpisów w sprawie nadania honorowego obywatelstwa w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym składa się wniosek. Podpisy muszą być opatrzone datą.

Honorowe Obywatelstwo Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa może być nadawane żyjącym obywatelom polskim i cudzoziemcom, za zasługi dla miasta, całokształt dokonań oraz postawę życiową stanowiącą wzór do naśladowania dla krakowian. Nadanie tego tytułu jest niezależne od miejsca zamieszkania osoby proponowanej do uhonorowania.