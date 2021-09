Opowieść o miłości, tęsknocie i sile muzyki. Teatr Ludowy otwiera sezon na Scenie Pod Ratuszem

Teatralny monodram Jeana Cocteau, to studium kobiecej wrażliwości i samotności, w którym głos ludzki wybrzmiewa poprzez dojmujące piosenki Edith Piaf w brawurowych aranżacjach Abla Korzeniowskiego, pochodzące z płyty „Kaas chante Piaf”. Spektakl w wykonaniu Małgorzaty Krzysicy, którą możemy zobaczyć w szczerym i bezbronnym wyznaniu miłości, tęsknoty i rozpaczy wyreżyserował Maciej Namysło.

- To monodram, podczas którego zabrzmi czternaście utworów Edith Piaf, które będą przeplatane monologiem kobiety pozostawionej przez mężczyznę. Bohaterka nie wie, czy mężczyzna odszedł na zawsze czy tylko na jakiś czas. To już pozostawimy do interpretacji widzom – wyjaśnia reżyser.