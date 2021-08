Oto co do końca wakacji zobaczą krakowianie w kinach plenerowych AP

Letnie kino na leżakach będzie obecne w zielonych przestrzeniach Krakowa jeszcze we wrześniu. Na większość seansów wstęp wolny lub tanie bilety. Oto podpowiedź, co i gdzie będzie można zobaczyć do końca wakacji.