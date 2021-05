Partytura i ogród Krzysztofa Pendereckiego. Bunkier Sztuki otwiera nową wystawę

Krzysztof Penderecki projektując ogród, czerpał ze swoich doświadczeń muzycznych. Podejście do projektowania ogrodu i komponowania było wspólne - mówi Mirosława Bałazy, która współpracowała z Galerią podczas produkcji wystawy i towarzyszącej jej publikacji.

Punktem wyjścia wystawy jest zrealizowany w 2003 roku przez Bunkier Sztuki i Marię Annę Potocką film z udziałem Krzysztofa Pendereckiego "Partytura i ogród". Kompozytor ujawnia w nim zasady warsztatu kompozytorskiego i opowiada o metodzie graficznej pozwalającej naszkicować symfonię na jednej kartce. Swoje doświadczenia muzyczne odnosi także do sposobu projektowania ogrodu.

Ta wystawa jest dowodem, że Krzysztof Penderecki inspirował nie tylko swoją muzyką. Również sama osobowość artysty inspirowała innych do tego, żeby tworzyć jego wizerunki - podkreśla dr Andrzej Giza, dyrektor Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena, które jest partnerem wystawy.

W osobnym pomieszczeniu można również obejrzeć fotografie Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich z Salvadorem Dalim, w którego wcielił się aktor Włodzimierz Mancewicz. "Rewizyta - Salvador Dali u państwa Pendereckich" to jeden z seriali fotograficznych Mariana Eilego powstały po spotkaniu państwa Pendereckich z Dalim w Hiszpanii. Eile uważał, że jeżeli zaproszenie Dalego do Krakowa nie jest możliwe, to rewizytę taką można zainscenizować. Zdjęcia zostały zrobione w latach 70. w domu mistrza na Woli Justowskiej. Przy serialu współpracowała wówczas także Maria Anna Potocka, dziś dyrektor Bunkra Sztuki i kurator ekspozycji.