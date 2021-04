Pechowe mieszkanie przy ul Astronautów. W tle oszustwo i dwie eksmisje

Marek D. w 2013 r. podpisał umowę o kupnie mieszkania przy ul. Astronautów i zawarł ze sprzedającą Elżbietą J. stosowny akt notarialny. Kobietę wcześneij eksmitowano z tego adresu. Niespodziewanie po kilku tygodniach przez pełnomocnika zaczęła zgłaszać roszczenia i wycofała się z umowy spzredaży. Twierdziła, że zawarła ją pod wpływem gróźb ze strony dwóch mężczyzn: Marka D i Marka P.

Kobieta na drodze sądowej próbowała anulować umowę i by przywrócono jej prawo do posiadania lokalu. Sąd częściowo uwzględnił jej uwagi i zakazał Markowi D. w 2015 r. usuwania rzeczy z mieszkania i nakazał mu oddać klucze do lokalu Elżbiecie J. Wszystko do zakończenia sprawy.

W marcu 2015 r. mieszkaniec Krakowa Bogdan H. znalazł w internecie ofertę punka mieszkania przy Astronautów, nawiązał kontakt z pośrednikiem, biurem nieruchomości, a potem ze sprzedającym Markiem D. Po obejrzeniu wnętrz ustalił z nim cenę sprzedaży na 214 500 zł. Dał też 5 tys. zł zaliczki, która trafiła do kieszeni Marka D.