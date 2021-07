Piłka nożna. Sandecja mimo remontu będzie grać… u siebie?

„Duma Krainy Lachów” w połowie kwietnia br. zabezpieczyła się już na tę ewentualność podpisując stosowną umowę z GKS Tychy. Obydwa miasta dzieli od siebie odległość ok. 190 km.

- Podpisaliśmy umowę z GKS Tychy. Wszystko na wypadek tego, gdybyśmy byli zmuszeni jednak opuścić Nowy Sącz – mówił nam wówczas prezes Sandecji Arkadiusz Aleksander.

- Może być też tak, że jednak będziemy mogli korzystać z naszego obiektu, ale lepiej być zabezpieczonym i dmuchać na zimne. Nie da się oczywiście ukryć, że najlepiej gdyby udało nam się zostać w Nowym Sączu – dodał wtedy. I jak się okazuje obecnie, nie były to jedynie pobożne życzenia.

Obecnie sytuacja jest taka, że Sandecja kilka pierwszych meczów Fortuna 1 Ligi rozegra na wyjazdach (aktualnie terminarz wskazuje pięć wyjazdowych meczów sądeczan), by powrócić do Nowego Sącza. Czy będzie to koniec sierpnia, jak podaje pierwszoligowy terminarz? Czas pokaże. Wszystko zależy od tego kiedy przy Kilińskiego 47 będzie gotowa podgrzewana murawa.