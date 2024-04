Piłkarze ręczni idą po mistrzostwo pierwszej ligi, a w klubowej kasie pustki. Zawodnicy wydali oświadczenie. Czy obudzi sumienia?

Chrzanowscy szczypiorniści po raz drugi z rzędu pewnie zmierzają do mistrzostwa pierwszej ligi mężczyzn. Każdy mecz w Chrzanowie ogląda komplet publiczności. To z pewnością zasługa zarządu, który robi wiele, aby do hali MOKSiR przyciągnąć całe rodziny. Stąd często obok meczu organizatorzy przygotowują wiele imprez towarzyszących. Słowem, mecze piłkarzy ręcznych są wielkimi wydarzeniami w Chrzanowie. Łyżki dziegciu do tej „beczki miodu” wrzucili zawodnicy, wydając oświadczenie o zaległościach finansowych wobec nich ze strony klubu.

Zarząd klubu nie ucieka od trudnego tematu. Widział, że zawodnicy opublikują pismo o zaległościach finansowych i rozumie ich postawę. Prezes Marcin Dęsoł podkreśla, że w każdym sezonie trudno dopiąć budżet klubu, ale odkąd jest przy nim, nie było sytuacji, żeby zawodnicy nie zostali spłaceni co do grosza.

Teraz wypada zadać sobie pytanie, czy w razie mistrzostwa warto pchać się na szczebel centralny, czy powiedzieć „dziękuję, nie stać nas”? Tak postąpili w Olkuszu, w żeńskiej drużynie szczypiornistek. Ktoś zapyta, po co zatem rozbudzać nadzieje na awans, skoro finansowo sporo brakuje? Jak wyjawia prezes Dęsoł, zarząd cały czas rozmawia z różnymi firmami. Dwie wstępnie wyraziły gotowość wejścia do sportu, ale od sierpnia 2024, czyli od nowego sezonu.

Oczywiście także w Oświęcimiu nie brakuje głosów niezadowolenia, że 1,5 mln złotych z kasy miasta dla hokeistów to o kilka razy mniej niż oferują śląskie kluby. Jednak sponsoring hokeja w Oświęcimiu to także utrzymanie przez miasto obiektów sportowych. Działacze klubowi podkreślają, że bez wsparcia miasta nie mogliby walczyć o najwyższe cele w Polsce.

Po raz drugi, kiedy oświęcimski hokej znalazł się na granicy upadku, prezydent pospieszył z pomocą, powołując sportową spółkę, w której miasto jest największym udziałowcem. Sportowa spółka pokrywa koszty meczów wyjazdowych, zakupu sprzętu dla seniorskiej drużyny, stypendiów dla zawodników i kadry trenerskiej. Oczywiście zawodnicy w ekstraklasie nie grają za najniższą krajową stypendium. Klub dopłaca drugą część, na którą składa się całość kontraktu. To już zależy od jego możliwości i to klubowi działacze określają cele dla drużyny.

Chrzanowska piłka ręczna otrzymuje z miasta ok. 250 tys. zł rocznie (dotacja plus pula na stypendia). Zapewne jest to klubu pokaźny procent budżetu. Może jednak warto go zwiększyć, żeby wysłać sygnał potencjalnym sponsorom, że miasto robi bardzo wiele, zachęcając do zaangażowania się we wspieranie spor, bo przecież piłka ręczna jest wizytówką Chrzanowa. Razem można więcej. A wsparcia można udzielić szczypiornistom poprzez umowę marketingową na promocję miasta, czy powołanie sportowej spółki? Warto rozmawiać i zasięgnąć opinii tam, gdzie pewne modele wsparcia dla sportu zdały egzamin i przenieść je na własne podwórko.