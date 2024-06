Piotr Różański, aktor Teatru Bagatela, świętuje 60 lat na scenie

Ceniony przez wiernych widzów, wciąż obsadzany w nowych produkcjach, jest aktorem o niesłychanie bogatym wachlarzu umiejętności. Obdarzony silnym, z piękną dykcją głosem, uwodzi charakterystycznym spojrzeniem stalowoszarych oczu. Wysportowany i pełen energii, dla młodszej części zespołu, jest wzorem charyzmatycznego aktora, który choć cokolwiek starszy, wciąż zadziwia pracowitością, talentem, kondycją.

Piotr Różański stworzył kilkadziesiąt ról teatralnych, nie licząc występów w filmie i telewizji. Występował w dramatach Arystotelesa, Shakespeare’a, de Moliny, Moliera, Hugo, Gogola, Turgieniewa, Czechowa, Ibsena, Wilde’a, Wedekinda, Brešana, Jerofiejewa, Słowackiego, Krasińskiego, Wyspiańskiego, Witkacego oraz Iwaszkiewicza, w adaptacjach Dostojewskiego, Kafki, Bułhakowa, Mickiewicza, Prusa i Gombrowicza.

O swojej pracy mówi w ten sposób: „nigdy nie czułem się nawiedzonym artystą. Zresztą Szkoła Teatralna z "moich czasów" w żaden sposób nie uprawniała, by tak się czuć. To była wybitna szkoła zawodu, bo aktor to był zawód, a nie misja. To, czy człowiek jest artystą par exellence , czy będzie wykonywał zawód w sposób „techniczny”, jest sprawą każdego z osobna. Artyzmu nikomu do głowy i duszy się nie wleje" - mówił Magdalenie Musialik.