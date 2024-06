Unikatowy fortepian Steinway wrócił do Radia Kraków po kompletnej renowacji

Jest to instrument wyjątkowy, bo dziś w Polsce jest jedynie kilka „nowojorskich” fortepianów Steinway&Sons wyprodukowanych w mateczniku tej legendarnej, rodzinnej manufaktury, która do dziś swoją główną siedzibę ma w nowojorskiej dzielnicy Queens. Dzięki kompletnej renowacji mechanizmu, akustyki i obudowy instrument spełnia wszystkie warunki nowego fortepianu. Fortepian odzyskał również swój dawny blask i firmowe logo słynnej manufaktury na obudowie. To unikatowy instrument, który dziś bardzo rzadko można spotkać w salach koncertowych czy studiach nagrań.

Obecnie w siedzibie Radia Kraków dostępne są dwa fortepiany Steinway. Wyprodukowany w Hamburgu koncertowy Steinway D-274, będący wizytówką Steinway&Sons, od lutego br. jest własnością Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Natomiast Steinway „nowojorski” jest własnością Radia Kraków.