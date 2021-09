Piwnica pod Baranami kończy 65 lat. Podczas koncertu artyści przypomną najważniejsze piwniczne utwory

"Nie stawiamy sobie żadnych apriorycznych programów. Uwolnić się od schematów starych, nie przyjmować nowych, to chyba nasze największe marzenie. Przede wszystkim jednak zrozumieć i poznać siebie" - mówił Piotr Skrzynecki w wywiadzie udzielonym w 1956 roku. W ciągu kolejnych sześciu dekad kabaret stał się kultowym ośrodkiem artystycznym i nieformalnym symbolem Krakowa, a wyśpiewane w nim utwory na stałe wpisały się w historię polskiej piosenki literackiej.

Koncert będzie sentymentalną podróżą po 65-leciu Kabaretu - mówi Bogdan Micek, dyrektor Piwnicy pod Baranami. - Będziemy odwoływać się do pieśni, które powstawały od lat 50. do współczesności. Nie możemy więc zapomnieć o takich osobach, jak Ewa Demarczyk, Leszek Długosz, Krzysztof Litwin i Mietek Święcicki.

Podczas koncertu zatytułowanego "Nam to nic, przeczekamy" wystąpi cały, niemal 30 osobowy zespół Piwnicy pod Baranami. To w sumie cztery pokolenia Piwniczan, a wśród nich Ewa Wnukowa, Kamila Klimczak, Dorota Ślęzak, Ola Maurer, Tamara Kalinowska, Agata Ślazyk, Beata Czernecka, Tadeusz Kwinta, Miki Obłoński, Maciej Półtorak, Leszek Wójtowicz, Rafał Jędrzejczyk, Krzysztof Janicki, Czesław Wojtała, Jakub Zuckerman i Alosza Awdiejew. Towarzyszyć im będą tacy muzycy, jak Agata Półtorak, Michał Półtorak, Michał Chytrzyński, Paweł Kuźmicz, Paweł Pierzchała, Tomasz Kmiecik, Adrian Konarski oraz Jerzy Wysocki. Na scenie pojawią się również goście - Joanna Słowińska i Sergiusz Orłowski. Koncert będzie nie tylko muzyczną ucztą, ale też okazją do prześledzenia artystycznego fenomenu Piwnicy pod Baranami.