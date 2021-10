Po Krakowie przez rok będzie jeździł... pusty tramwaj

- Naszym celem jest aby wózki TINA, po przejściu kompleksowych prób w warunkach rzeczywistej eksploatacji, stały się podstawowym komponentem przyszłych tramwajów Stadlera. Możliwość poddania nowej konstrukcji ocenie doświadczonego, technicznie zaawansowanego operatora jakim jest MPK Kraków bez wątpienia przyczyni się do optymalnego dopasowania nowego rozwiązania do oczekiwań najbardziej wymagających klientów. Cieszę się także, że przy tym innowacyjnym rozwiązaniu pracują nasi polscy inżynierowie – mówi Tomasz Prejs, prezes zarządu Stadler Polska.

Testy nowego rozwiązania potrwają około roku, jazdy testowe odbywają się bez pasażerów. Po ich pozytywnym zakończeniu, rozwiązanie TINA ma zostać skierowane do seryjnej produkcji.

- Innowacyjne wózki TINA to najnowsze rozwiązanie Stadlera w zakresie technologii tramwajowej. Nowoczesna konstrukcja zapewnia między innymi redukcję hałasu generowanego przez pojazdy komunikacji miejskiej, zmniejszenie zużycia elementów tocznych oraz gwarantuje wyższy komfort jazdy. Nowe wózki zostały zabudowane w tramwaju typu TANGO – podobnym do dostarczanych do MPK Kraków przez Stadler Polska nowoczesnych, niskopodłogowych pojazdów Lajkonik, zbudowanym specjalnie do celów badawczych. Testowy tramwaj wyposażony w nową konstrukcję rozpoczął właśnie eksploatację próbną w Krakowie - informują w MPK Kraków.