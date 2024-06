Po latach popadania w ruinę w końcu rozpoczął się kompleksowy remont dworu Badenich w Wadowie. Wciąż jednak brakuje pieniędzy

„Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich w Wadowie”

Zakończenie realizacji całości zamówienia zaplanowany jest do dnia 13 grudnia 2025 r., przy czym zakres podstawowy (tylko na te prace na razie są zagwarantowane pieniądze) w terminie do dnia 12 grudnia 2024 r.

Teren budowy przekazany został Wykonawcy 20 maja.

Długa historia niekończących się remontów

Sprawa dworu w Wadowie ciągnie się od 2019 r. gdy Radni Miasta Krakowa wraz z mieszkańcami podjęli dyskusję na jego temat. Już wówczas wyraźnie zaznaczono, że zabytek trzeba przywrócić do dawnej świetności. Do dwóch pierwszy dialogów technicznych nie przystąpiła żadna firma, która chciałaby zgłosić pomysły zagospodarowania dworu. Ze względu na to, że dwa pierwsze dialogi okazały się fiaskiem, ZZM zorganizował więc trzeci. Urzędnicy zwracali uwagę, że dwór Badenich to szansa na partnerstwo publiczno-prywatne (PPP). Dwa nieudane dialogi nie były jedynym problemem. Wielki problem stanowiła też cena rewitalizacji dworu, której kwota wówczas opiewała na 10 mln zł.

Historia dworu

Budynek dawnego dworu Badenich w Wadowie jest zlokalizowany w Krakowie przy ul. Glinki 63. Wybudowano go w 1874 roku, według projektu Antoniego Łuszczkiewicza na zamówienie Józefa Badeniego, ówczesnego właściciela wsi Wadów. Dwór jest murowany i ma w sobie cechy neorenesansowe. Do 1930 roku był w posiadaniu Józefa Badeniego, a także jego żony Heleny, którzy nie mieli dzieci. Następną właścicielką dworu była Zofia Kulinowska, która zamieszkiwała dwór do 1945 roku. Po wojnie w budynku znajdowała się szkoła, a następnie wspomniane już przedszkole do 2003 r. Od lat 90. XX wieku dwór jest we władaniu Gminy Miejskiej Kraków.