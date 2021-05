Po raz 25. przyznano Medale św. Brata Alberta za niesienie pomocy niepełnosprawnym

„By być szczęśliwym, nie można rozpamiętywać złych rzeczy”. Anna Dymna opowiada podczas IX Forum Seniora

- Jestem trochę jak prądnica. Cały czas muszę się kręcić, by ładowały mi się siły. Chyba mi się to udaje tylko dlatego, że wszystko, co robię - kocham. To jest mój akumulator - mówi ANNA DYMNA, która był gościem specjalnym IX edycji Forum Seniora. Zapraszamy do obejrzenia relacji ze spotkania z aktorką oraz przeczytania wywiadu, jaki z okazji wiosennej senioralnej konferencji ukazał się w specjalnym dodatku Forum Seniora.