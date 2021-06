Pociągi wracają na trasę z Krakowa do Zakopanego. Ile czasu zajmie podróż w góry koleją?

Przez ostatnie miesiące - ze względu na trwającą modernizację kolejowej "zakopianki" - pociągiem nie dało się dojechać bezpośrednio pociągiem z Krakowa do Zakopanego.

Na okres wakacji połączenia bezpośrednie zostaną przywrócone (od września realizowane będą kolejne fazy prac, co będzie skutkowało ograniczeniem ruchu), ale nawet najszybsze pociągi nie dojadą ze stolicy Małopolski pod Tatry w czasie krótszym niż 3 godziny.

W PKP PLK przekonują jednak, że są już widoczne efekty prowadzonych robót. - Podróżni łatwiej wsiądą do pociągów z nowych, wyższych peronów w Suchej Beskidzkiej, Jordanowie, Rabie Wyżnej i Pyzówce. Obiekty są oświetlone oraz wyposażone w wiaty, ławki i czytelne oznakowanie. System ścieżek naprowadzających zapewni dogodny dostęp dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Dostępność do pociągów zwiększą przebudowane dojścia do peronów - wylicza Dorota Szalacha z PKP PLK. I dodaje, że nowymi torami pociągi pojadą ze Skawiny do Suchej Beskidzkiej oraz na odcinkach Sucha Beskidzka - Maków Podhalański, Bystra Podhalańska – Jordanów, Chabówka – Sieniawa, Nowy Targ - Szaflary.