Podhalańskie zabytki będą odnowione. Gminy górskie dostaną na to ponad 17 mln zł

- Możemy już cieszyć się kolejnymi dobrymi informacjami dotyczącymi przyznanego rządowego wsparcia. Do Małopolski trafi pula ponad 200 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Na liście inwestycji są też perły i perełki z powiatu nowotarskiego. Łącznie to 13 mln zł dofinansowania, w tym tylko dla samego powiatu 1,8 mln zł na ocenę bezpieczeństwa konstrukcji oraz prace zabezpieczające budynku bazyliki Wniebowzięcia NMP w Ludźmierzu. Na prace konserwatorskie dotyczące zabytków z sąsiedniego powiatu tatrzańskiego trafi zaś ponad 5,5 mln zł, w tym 3,5 mln zł to najwyższe dofinansowanie w Małopolsce, które zostało przyznane gminie Kościelisko na remont kościoła parafialnego pw. św. Kazimierza Królewicza w Kościelisku – mówi Łukasz Kmita, wojewoda małopolski.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest skierowany do gmin, powiatów i województw. Ma na celu wsparcie inwestycji związanych z renowacją i odbudową zabytków. Jest to bezzwrotne dofinansowanie, które może pokryć nawet do 98 proc. kosztów inwestycji. Samorząd musi wnieść minimum 2 proc. udziału własnego.