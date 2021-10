Podhale. Czarny Dunajec chce sfinansować wymianę pieców i ocieplenia budynku swoim mieszkańcom

Czarny Dunajec to jedna z trzech gmin na terenie Podhala, która została tzw. uchwałą antysmogową przyjętą przez sejmik województwa małopolskiego. To oznacza, że od 2030 roku będzie tam zakaz używania węgla do ogrzewania domów. O ile jednak Nowy Targi Rabka-Zdrój ograniczenia wprowadziły do wybranych obszarów, o tyle w Czarnym Dunajcu nowe restrykcyjne przepisy będą dotyczyły całej gminy.

- Chcemy być zielonym płucem Podhala. Zależy nam na tym, by nasi mieszkańcy oddychali czystym powietrzem. Ale także, by poprzez czyste powietrze zachęcić turystów do przyjazdu do nas – mówi Marcin Ratułowski, wójt gminy Czarny Dunajec. Samorządowiec przyznaje, że przystąpienie do programu podyktowane było także korzyściami finansowymi, jakie może zyskać gmina. - Dzięki bowiem przyjętej uchwale antysmogowej dla naszej gminy, w przyszłym roku będziemy mogli skorzystać z rządowego programu dotacji Stop Smog – mówi Ratułowski.