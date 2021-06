Podhale. Kochasz rowery? Sprawdź najciekawsze trasy rowerowe w Tatrach, Pieninach i Gorcach

Góry to nie tylko wycieczki piesze, które zwykle kojarzą się z długim marszem w słońcu. Zawsze można wsiąść na rower i jednośladem zwiedzić okolicę. Na rowerach można także pojeździć po parkach narodowych - w Tatrach, Gorcach i jak w Pieninach. Są tam udostępnione niektóre rejony i szlaki.

Tatry W Tatrach nie ma zbyt wielu tras dla rowerzystów, głównie ze względu na duży ruch pieszy na szlakach. Wyruszając na tatrzańskie trasy dla rowerzystów, pamiętajmy, że wiodą one po kamienistym podłożu. Pierwsza tatrzańska trasa prowadzi drogą pod Reglami od Wielkiej Krokwi do Siwej Polany w Dolinie Chochołowskiej. Szlak nie powinien sprawić większych trudności przeciętnemu Kowalskiemu, czy starszym dzieciom i młodzieży. Z Drogi pod Reglami roztacza się widok na Zakopane, Gubałówkę i Butorowy Wierch. Dystans do pokonania to około 10km. Na rowerach możemy także pokonać trasę z Siwej Polany do Doliny Chochołowskiej. Wycieczkę rozpoczynamy na Siwej Polanie. Droga z Siwej Polany do Polany Huciska jest asfaltowa, do schroniska na Polanie Chochowskiej wiedzie ubita droga kamienista. Dystans jaki mamy do pokonania to 6,5 km. TPN dla dwóch kółek udostępnił także szlak z Kuźnic na Kalatówki. To odcinek liczący zaledwie 1,4 km, jednak bardzo wymagający i nie każdy jest wstanie go pokonać na rowerze.

Czwarta trasa w Tatrach prowadzi częściowo niebieskim szlakiem turystycznym z Małego Cichego do Zazadniej , a następnie drogą publiczną na Polanę Zgorzelisko, a potem szlakiem rowerowym na Polanę Tarasówka. Droga bardzo zróżnicowana, prowadzi przez las i dolinę, grzbietami z pięknymi widokami Tatr i Podhala. Liczy 10 km. Piąta trasa wiedzie szlakiem rowerowym z Małego Cichego przez polanę Lichajówki do Murzasichla. Ostania trasa jest bardzo wymagająca. Można nią dojechać na Halę Gąsinicową. Trasa prowadzi czarnym szlakiem turystycznym, który wiedzie z Brzezin do schroniska Murowaniec na Hali Gąsienicowej. Schronisko Murowaniec jest najwyższym punktem na terenie Parku, do którego można dotrzeć na rowerze. Dystans do pokonania to 6,4 km. Pieniny Pieniny to bardzo malownicza kraina, która można zwiedzać na rożne sposoby. Rower wydaje się być idealnym środkiem transportu, by swobodnie podziwiać mijany krajobraz.

Na początek mamy coś lekkiego dla spragnionych relaksu na siodełku rowerzystów - to trasa wokół Jeziora Czorsztyńskiego. Uważana za jedną z bardziej malowniczych tras rowerowych w Pieninach. To wycieczka asfaltowymi ścieżkami dedykowanymi dla rowerów. Cały trasa liczy ok. 39 km. Kolejna trasa rowerowa to propozycja dla ludzi, którzy czują się pewnie na rowerze. Spotkamy na niej bowiem kilka stromych podjazdów. Największym „mankamentem” tego szlaku rowerowego jest jego długość, gdyż do pokonania jest ponad 35 kilometrów. Na tej trasie rowerowej odwiedzimy między innymi: Nową Białą, Dursztyn, zamek w Niedzicy, zahaczymy również o Dębno i wrócimy do Nowej Białej. Trasa nazywana jest Wielka Pętlą Pienin. Na koniec absolutny klasyk, trasa rowerowa, którą po prostu trzeba pokonać. Prowadzi z Krościenka do schroniska PTTK Trzy Korony. Szlak wiedzie asfaltowymi i szutrowymi drogami przez Szczawnicę, Czerwony Klasztor, Trzy Korony i Sromowce Niżne. Trasa rowerowa ma 17 km długości, ale to wystarczy, by zobaczyć z perspektywy roweru najpiękniejsze miejsca Pienin. Szlak rowerowy prowadzi wzdłuż Drogi Pienińskiej i Przełomu Dunajca. Gorce Gorczański Park Narodowy to kolejny z regionów turystycznych przyjazny dla zwolenników turystyki rowerowej. Wyruszając na gorczańskie szlaki należy się przygotować na bardzo trudne warunki, ponieważ większość tras jest wymagająca, nie brakuje stromizn, ciężkich podjazdów i zjazdów. Po drodze odwiedzi się jednak bardzo malownicze miejscowości i pomniki przyrody.

Trasa na Turbacz to wycieczka trudna - czeka nas pokonanie 22 km. Wiedzie ona: Obidowa - trasy narciarskie śladami olimpijczyków - schronisko na hali Turbacz - trasy narciarskie – Obidowa. Wycieczka męcząca, raczej dla wprawionych, połowę dystansu pokonujemy pod górę, połowę w dół. Zaczynamy ją z Obidowej, gdzie przy parkingu znajduje się początek tras narciarskich. Podążamy wzdłuż potoku i trasa łagodnie się wznosi. Znakomicie oznakowany szlak, z tablicami na których umieszczono kilometraż i profili wysokościowy. Trudy podjazdu (podprowadzania) roweru wynagrodzi wspaniały zjazd do samego dołu.

Rzeki (przysiółek wsi Lubomierz) - szczyt Gorc - Turbacz - Przełęcz Borek - Polana Stawieniec – Rzeki. Dystans do pokonania to 28 km.

Podobnie jak poprzednia wycieczka, nadaje się tylko i wyłącznie na rower górski. Trzeba liczyć się z koniecznością podprowadzenia roweru. Z miejscowości Rzeki ruszamy asfaltową drogą niebieskim szlakiem na Gorc. Tu znajduje się wieża widokowo, która pozwala oglądać wspaniałe panoramy Gorców i Tatr. Zielonym i czerwonym szlakiem dotrzemy do schroniska na Hali Turbacz (16 km od początku trasy). Następnie żółtym na Przełęcz Borek i niebieskim przez Stawieniec do Rzek. Trasa gwarantuje niezapomniane widoki i przejazd przez piękne gorczańskie hale.

