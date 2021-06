Podhale. Sichlańska Piętnastka - nowy bieg terenowy na terenie gminy Poronin. Cieszył się sporą popularnością

Sichalańska Piętnastka rozegrana została na trasie liczącej nieco ponad 15 kilometrów. Trasa przebiegała przez miejscowości i przysiółki gminy Poronin – Murzasichle, Małe Ciche, Lichajówki, Tarasówka, czy Zgorzelisko. Biegacze mieli do pokonanie trasę prowadzącą głównie po terenie, ale momentami także po asfaltowych drogach.

Do zawodów zgłosiło się wielu miłośników biegania – tych, co trenują już zawodowo, ale i amatorów zakochanych w bieganiu. Głównym pomysłodawcą biegu jest Andrzej Pradziad z Murzasichla, wspiera go w tym rzesza ludzi, w tym także gmina Poronin.

Impreza miała na celu wspieranie zdrowego trybu życia, ale także promocję pięknych zakątków gminy Poronin. Organizator jeszcze przed zawodami zapowiadał, że marzy mu się, by Sichlańska Piętnastka stała się imprezą cykliczną. Czy tak będzie? Zobaczymy za rok.

W pierwszej edycji Sichlańskiej Piętnastki podium w kategorii open kobiet:

1. Witowska Mirosława Zakopane

2. Wiśniewska-Ulfik Dominika, Zabrze

3. Wicha Iwona, Góra Kalwaria