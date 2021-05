Podhale. W Kościelisku powstaje kaskadowe osiedle dla bogaczy. Jeden lokal ma kosztować ok. 3 mln zł

Budowa, o której zrobiło się ostatnio głośno, powstaje na Prędówce w Kościelisku. Domy budowane są na zboczu, kaskadkowo - jeden nad drugim. Od frontu wygląda to tak, jakby powstał gigantyczny wieżowiec. W rzeczywistości inwestor buduje siedem domów ustawionych jeden nad drugim. Jak dowiedział się Tygodnik Podhalański, każdy z domów ma mieć od 230 do 260 metrów kwadratowych powierzchni. Każdy ma być podzielony na dwa lokale na sprzedaż. Jak zaznacza deweloper w rozmowie z TP, inwestycja jest dedykowana klientom z górnej półki. Ceny lokali mają się zaczynać od ok. 3 mln zł. To oznacza, że na siedmiu domach inwestor może zarobić ok. 42 mln zł.

Siedem domów budowanych jest równocześnie. Na chwilę obecną powstał jeden cały budynek, pozostałe są na etapie betonowego podpiwniczenia.