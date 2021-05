Tatry. Chcesz przenocować w schronisku górskim w najbliższe wakacje? Naprawdę słabe szanse

- My także nie przyjmujemy nowych rezerwacji do połowy października. Jeśli rząd zmieni coś i zezwoli wynajmować więcej niż połowę miejsc, pierwszeństwo będą mieli wszyscy, którym musieliśmy odmówić ze względu na obostrzenia pandemiczne. Liczymy, że nie będziemy musieli odsyłać zaliczek i przepraszać gości, jak do tej pory. Już drugi rok działamy w niepewności, jest to dla nas niekomfortowa sytuacja. I dla turystów również - mówi Maria Łapińska z Morskiego Oka.

Jedyna szansa na nocleg w Tatrach w te wakacje - o ile rząd zezwoli na wynajem więcej niż 50 proc. miejsc noclegowych - to Kalatówki i Hala Kondratowa. W hotelu górskim na Kalatówkach, jak i w schronisku na Kondratowej będą przyjmować nowe rezerwacje na wakacje. Na razie jednak - podobnie jak inne schroniska - Kalatówki i Kondratowa wstrzymują się do czasu ewentualnej decyzji rządu.