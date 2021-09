Podhale. Zniknęły tory prowadzące do Zakopanego. Remont linii idzie pełną parą [ZDJĘCIA] Przemek Bolechowski

Torowisko na trasie Nowy Targ-Zakopanem przestało istnieć. Na szczęście tylko na chwilę. To efekt prac na linii kolejowej z Krakowa do Zakopanego. Tym razem modernizacja dotyczy odcinka podhalańskiego. Prace przy wymianie torowiska czy trakcji elektrycznej widać pełną parą. Dzięki robotom czas podróży pod Tatry znacznie się skróci do niespełna dwóch godzin.