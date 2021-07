Pogrzeb Wojciecha Grzeszka - zasłużonego działacza związkowego. Spoczął na Cmentarzu Rakowickim

Uroczystości pogrzebowe Wojciecha Grzeszka

O godz. 10 w Bazylice Mariackiej odprawiona została Msza Święta. W południe rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe.

- Był człowiekiem wiary. Został niejako "dotknięty" przez Chrystusa, od którego uczył się, co znaczy ta najbardziej głęboka i podstawowa solidarność międzyludzka - mówił podczas mszy świętej abp Marek Jędraszewski w kościele Mariackim.

Arcybiskup zwracał uwagę, że działalność śp. Wojciecha Grzeszka nakierowana była na "ożywianie ducha" ludzi, z którymi przyszło mu żyć i pracować. Robił to przez wspólne modlitwy, pielgrzymowanie na spotkania z ojcem świętym czy do różnych sanktuariów. - Zatroskanie, by czerpać siłę do solidarności autentycznej z Chrystusa, który jako Bóg-człowiek złączył w sposób niepowtarzalny swój los z losem człowieka - mówił metropolita, podkreślając, że stąd brała się też solidarność związkowca - człowieka NSZZ "Solidarność" i jego zatroskanie o godność człowieka pracy.