Pokaz siły Cracovii w pierwszym letnim sparingu

Czterech nowych

W „Pasach” zaprezentowali się nowi piłkarze: Filip Balaj, Jakub Jugas, Mathias Hebo Rasmussen, Kamil Ogorzały. Nie zaczęli jeszcze treningów Otmar Kakabadze i Karol Knap Co ciekawe, na prawej obronie zaprezentował się Radosław Kanach, który zagrał pierwszy raz po roku, , ale nie pograł zbyt długo, bo z podkręconą kostka musiał opuścić przedwcześnie boisko.

Już w 3 min „Pasy” objęły prowadzenie po rzucie rożnym, a pięknym strzałem głową w „okienko” popisał się Matej Rodin. Po chwili sam na sam z bramkarzem był Michal Siplak, ale bramkarz obronił jego strzał.

Gospodarze mieli znaczącą przewagę. O mało co, a podwyższyliby prowadzenie – strzelał Rasmussen, ale bramkarz wybił piłkę spod poprzeczki.

Piękny gol Ogorzałego

Niebawem jednak, w 23 min, pięknym strzałem z 15 m popisał się Ogorzały i golkiper gości nie miał nic do powiedzenia. Gospodarze nadal byli w ataku – Sergiu Hanca był bliski powodzenia, główkując, ale nie trafił w bramkę. To był wyraźnie dzień Rodina – Chorwat znów kapitalnie znalazł się pod branka po rzucie rożnym i strzałem głową zdobył swojego drugiego gola w tym meczu. Gospodarze przeprowadzili akcję meczu w 43 min – Pelle van Amersfoort zagrał ze środka na lewe skrzydło do Michala Siplaka, który podał do Sergiu Hanki tak, że Rumunowi pozostało tylko skierować piłkę do pustej bramki. To była świetna, zespołowa akcja.