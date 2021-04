Polskie Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje szczepienie kobiet w ciąży przeciwko COVID-19

Lekarze od pewnego czasu alarmują, że kobiety w ciąży mogą przechodzić COVID-19 o wiele ciężej niż ich rówieśniczki niebędące w ciąży. Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 zwiększa również ryzyko przedwczesnego porodu. W związku z tym, coraz większa grupa ekspertów apeluje, by również kobiety w ciąży zostały włączone do programów masowych szczepień. Rekomendacje w tej sprawie opublikowało także Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników.

- Należy zdawać sobie sprawę, że kobiety ciężarne należą do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia ciężkich przebiegu zakażenia wirusem SarsCov2. To powinno skłaniać do wdrożenia profilaktyki tej choroby w formie szczepień. Nie stwierdza się obecnie, zwiększonego ryzyka stosowania szczepień przeciw COVID-19 u kobiet w ciąży w stosunku do pozostałej populacji osób w wieku prokreacyjnym, jak również nie ma danych o szkodliwym działaniu szczepionki na rozwój płodu od momentu zapłodnienia - piszą polscy eksperci.