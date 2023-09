Pomysł na letni deser. Ciasto czekoladowe z cukinią – bez mąki i cukru. Spróbuj, a nie pożałujesz! [PRZEPIS]

Czy wiecie, że cukinia to doskonałe warzywo do ciast? Poniżej znajdziecie przepis na wilgotne i proste ciasto z cukinią właśnie. Do tego dietetyczne – bez mąki i cukru.

Ciasto czekoladowe z cukinią to coś co łasuchy kochają najbardziej! A to jest w dodatku dietetyczne – bez mąki i cukru! Skusicie się?

Dietetyczne ciasto czekoladowe z cukinią

Dietetyczne ciasto czekoladowe z cukinią. Fot. Sylwia Ładyga Składniki na tortownicę 18-20 cm: cukinia – ok. 250 g

płatki owsiane zmielone na mąkę– 1 szklanka

proszek do pieczenia – 1 łyżeczka

kakao – 3 łyżki

miękki banan – 2 sztuki

daktyle suszone – ok. 150 g

masło orzechowe – 4 łyżki

jajka – 3 sztuki Wykonanie ciasta

Cukinię ścieramy na średnich oczkach, oprószamy szczyptą soli, odstawiamy na kilkanaście minut, odciskamy.

Płatki owsiane zmielone na mąkę mieszamy z proszkiem do pieczenia i kakao.

Banany miksujemy z daktylami i masłem orzechowym, dodajemy do płatków owsianych, a następnie wrzucamy cukinię.

Jajka ubijamy na jasną puszystą masę, dodajemy do pozostałych składników i delikatnie, ale dokładnie mieszamy i wylewamy do tortownicy.

Pieczmy ok. 35 minut w 180C.

Studzimy i zajadamy!

Smacznego!



Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga „Ostra na słodko”

Przypomnijmy. Cukinia jest produktem niskokalorycznym zawierającym potas, magnez, żelazo, witaminy z grupy B oraz witaminy A, C i K. Wpływa na poprawę funkcjonowania układu odpornościowego i prawidłowe widzenie. Cukinia to niskokaloryczne warzywo, które w porcji 100 g zawiera tylko 17 kcal. W tym warzywie znajdziemy również 1,2 g białka, 2,2 g węglowodanów, znikome ilości tłuszczu (0,1 g) a także 1 g błonnika pokarmowego. Wykazuje także właściwości antyoksydacyjne. Na surowo można ją jeść w sałatkach, doskonała po ugotowaniu, a w formie kiszonej lub marynowanej dobrze zastępuje ogórka. Doskonale sprawdza się również jako dodatek do ciast! Polecamy:

