Pomysł na obiad. Lazania z kurczakiem, pieczarkami i oscypkiem [PRZEPIS]

Popularny makaron „lazania” można przekładać różnym farszem. Zobaczcie przepis naszej Czytelniczki Patrycji Fudalewskiej-Jasińskiej na makaron z kurczakiem i… oscypkiem!

Składniki

pierś kurczaka

200 g pieczarek

cebula duża

200 g oscypka

1/2 puszki kukurydzy

6 płatów lasagne

sól, pieprz, papryka ostra

1 łyżka oliwy z oliwek

Sos a'la beszamelowy

2 szklanki mleka

1 łyżka masła

2 łyżki mąki

gałka muszkatołowa

sól, pieprz

Wykonanie

Sos beszamelowy. Do garnka wlać mleko i je podgrzać. Masło wymieszać dokładnie z mąką, tak żeby nie było grudek. Do gorącego mleka dodać masło z mąką i przyprawy i wymieszać aż do rozpuszczenia się masła. Sos powinien zgęstnieć.

Farsz. Kurczaka pokroić w kostkę, cebulę również. Pieczarki pokroić w "talarki". Oscypka zetrzeć na tarce.

Na rozgrzaną oliwę wrzucić kurczaka, pieczarki i cebulę. Doprawić solą, pieprzem. Na koniec wrzucić kukurydzę i wymieszać.

W natłuszczonym żaroodpornym naczyniu ułożyć 2 płaty lasagne (takich, które nie wymagają wstępnej obróbki). Wyłożyć połowę farszu, posypać 1/3 sera. Następnie ułożyć 2 kolejne płaty makaronu i znów farsz i znów 1/3 oscypka. Pokryć płatami makaronu, polać beszamelem i posypać serem i papryką.

Zapiekać w 180 stopniach przez około 30 min.