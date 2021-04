Porwanie pod Miechowem. Sprawcy zapłacą ofierze 50 tys. zł za krzywdę. Usłyszeli wyroki i wyszli na wolność

Jak w ub. roku podawała miechowska policja, do porwania doszło 9 kwietnia przed północą.

- Dwudziestolatek z powiatu miechowskiego otrzymał wiadomość od kolegi, aby wyszedł do niego przed dom. Chłopak nic nie podejrzewając wyszedł na zewnątrz i wtedy został siłą wciągnięty do samochodu przez trzech mężczyzn. Jednym z porywaczy był wcześniej kontaktujący się z nim kolega. Aby porwany nie wiedział gdzie jadą, mężczyźni założyli mu na głowę worek i dowieźli do pustostanu, gdzie został wprowadzony do małego, ciemnego pomieszczenia piwnicznego – informowała mł. asp. Ewelina Piech z Komendy Powiatowej Policji w Miechowie. Jak się okazało, na miejscu było więcej oprawców. Skrępowali ręce dwudziestolatka, polewali go wodą, przypalali rozgrzanym metalowym prętem, bili rękoma i deską po całym ciele, oblewali łatwopalną substancją grożąc podpaleniem i pozbawieniem życia.