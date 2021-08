Powrót do krainy dzieciństwa. Dokumentalny film "Polański, Horowitz. Hometown" od 20 sierpnia w krakowskich kinach

Zdobywca Oscara oraz światowej sławy fotografik poznali się podczas II wojny światowej w krakowskim getcie. Po wielu latach 88-letni Roman Polański i 82-letni Ryszard Horovitz spotkali się ponownie, by wrócić do miejsca swego dzieciństwa – Krakowa. Wędrują po mieście śladami swoich wojennych doświadczeń i dawnego getta. Zaglądają do mieszkań, w których spędzili chłopięce lata, wspominają tych, których już nie ma, ale także tych, dzięki którym przeżyli Zagładę.

- Odwiedzają znajome miejsca, dzieląc się najbardziej osobistymi wspomnieniami z dzieciństwa i młodości, które ukształtowały przyszłych artystów. Powrót do Krakowa wywołuje u nich uczucia, na które nie byli przygotowani. Bohaterowie wracają także do traumatycznych momentów z okresu ich dzieciństwa – mówi Anna Kokoszka-Romer, producentka i reżyserka filmu.