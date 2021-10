"Powrót do tamtych dni" zabierze nas do początku lat 90. Nowy film z Maciejem Stuhrem w kinach od 10 grudnia

„Powrót do tamtych dni” w reżyserii Konrada Aksinowicza został już dostrzeżony przez komisję selekcyjną Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, która uwzględniła go w gronie 16 tytułów zakwalifikowanych do Konkursu Głównego wrześniowej imprezy. Teraz produkcja została również doceniona przez Estończyków, bowiem zakwalifikowała się do konkursu Just Film w ramach Black Nights Film Festival w Tallinie.

Historia imprezy sięga 1997 roku. Od tego czasu Tallinn Black Nights Film Festival stał się jednym z największych w Europie Północnej i najbardziej popularną platformą branżową regionu, goszcząc ponad 1000 gości i delegatów branżowych oraz ponad 160 dziennikarzy. Podczas festiwal wyświetlanych jest około 250 filmów fabularnych oraz ponad 300 filmów krótkometrażowych i animacji, a corocznie odwiedza go 80.000 osób.